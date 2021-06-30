Galatasaray ’da Burak Elmas yönetiminin mali yönden elini rahatlatacak en önemli konu, stat isim sponsorluğu...

Türk Telekom ile sözleşmesi sona eren sarı-kırmızılılarda yönetim, Katarlı bir şirketle el sıkıştı. Anlaşmanın önümüzdeki haftalarda duyurulacağı ve 100 milyon dolarlık olduğu belirtildi.

5+5 sene olarak planlanan anlaşma çerçevesinde ilk etapta kulübün kasasına 50 milyon dolar gireceği ve bunun da büyük bir rahatlamaya yol açacağı bildirildi. Anlaşma ile ilgili herhangi bir pürüz bulunmadığı vurgulandı. (Milliyet)







