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Son dakika | Galatasaray'da 50 milyon dolarlık beklenti

Türk Telekom ile sözleşmesi sona eren Galatasaray'da yönetim, Katarlı bir şirketle el sıkıştı. Anlaşmanın önümüzdeki haftalarda duyurulacağı ve 100 milyon dolarlık olduğu belirtildi. İlk etapta kulübün kasasına 50 milyon dolar gireceği bildirildi.

30 Haziran 2021, Çarşamba 08:22 Son Güncelleme:
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Son dakika | Galatasaray'da 50 milyon dolarlık beklenti

Galatasaray ’da Burak Elmas yönetiminin mali yönden elini rahatlatacak en önemli konu, stat isim sponsorluğu... 

Türk Telekom ile sözleşmesi sona eren sarı-kırmızılılarda yönetim, Katarlı bir şirketle el sıkıştı. Anlaşmanın önümüzdeki haftalarda duyurulacağı ve 100 milyon dolarlık olduğu belirtildi.

5+5 sene olarak planlanan anlaşma çerçevesinde ilk etapta kulübün kasasına 50 milyon dolar gireceği ve bunun da büyük bir rahatlamaya yol açacağı bildirildi. Anlaşma ile ilgili herhangi bir pürüz bulunmadığı vurgulandı. (Milliyet)


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