Son dakika | Galatasaray'da 3 isim yolcu

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren futbolcuların durumu netlik kazandı. Yuto Nagatomo ve Mariano ülkelerine geri dönecek, kaptan Selçuk İnan sarı kırmızılı kulüpte antrenörlüğe adım atacak. Hollandalı oyuncu Ryan Donk ise ücretinde fedakârlık yapması halinde bir yıl daha devam edecek.

17 Nisan 2020, Cuma 07:58 Son Güncelleme:
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Son dakika | Galatasaray'da 3 isim yolcu

Galatasaray'ın mevcut kadrosunda kiralıklar dışında 4 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Sabah'ın haberine göre; Bu isimlerden Nagatomo Japonya'ya, Mariano Brezilya'ya dönecek. 35 yaşındaki Selçuk İnan da büyük olasılıkla futbolu bırakacak ve sarı-kırmızılı kulüpte antrenörlüğe adım atacak.

Donk ise ücretinde indirime gitmesi halinde bir yıl daha Galatasaray'da kalacak. Terim'in stoper, ön libero ve forvette jokeri olan Donk, sezonun ikinci yarısında Luyindama'nın boşluğunu doldururken, profesyonelliği ile de arkadaşlarına örnek teşkil etti. 34 yaşında olmasına rağmen güçlü fiziği ile göz dolduran Hollandalı oyuncuya yönetim, yeni sözleşme önerme kararı aldı.

Sarı-kırmızılılar, 2.2 milyon Euro garanti para kazanan Donk'tan ücretini yüzde 30 indirmesini isteyecek. İstanbul'da yaşamaktan mutlu olan 34 yaşındaki oyuncu düzenini bozmak istemediği için fedakârlığa hazır görünüyor.

NAGATOMO

15 maçta 1 gollük katkı yaptı.

MARİANO

22 lig maçında 5 asistle oynadı.

SELÇUK

Bu sezon ligde 6 maçta sahadaydı.

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