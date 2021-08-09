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Son dakika! Galatasaray'da 3 isim gözden çıkarıldı

Galatasaray’da transfer çalışmaları henüz bitmedi. Victor Nelsson ile stoper sorununu çözen sarı-kırmızılıların yeni yol haritası belli oldu.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 08:37 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray'da 3 isim gözden çıkarıldı

Teknik direktör Fatih Terim’in bundan sonrası için Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu ile ön tarafta yaratıcı bir oyuncu transferini istediği belirtildi.

TERİM EKİBİYLE ÇALIŞIYOR

Gedson ile Halil için kulüplerinin kararını bekleyen ve bu konuda son dakikaya kadar da olsa bekleme kararı alan Cim-Bom’da ön tarafta kreatif bir oyuncuya ihtiyaçları olduğunu belirten Fatih Terim’in ekibiyle beraber çalışma içinde olduğu bildirildi.

GÖZDEN ÇIKARILAN İSİMLER

Ön tarafta transfer edilecek futbolcunun hücumda organizatör rolünde olacağı belirtildi. Galatasaray ’da yapılacak takviyelerle beraber Falcao, Feghouli ve Luyindama gibi gözden çıkarılan isimlerin durumunun da netleşmesi bekleniyor. Bu üç futbolcuyu da yeni sezon planlamasında yer verilmeyecek.

Milliyet


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