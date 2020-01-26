Son dakika | Galatasaray'a yeni sponsor

Galatasaray'a yeni sponsor. Sarı-Kırmızılı takım hızlı servis restoran zinciri devi TAB Gıda ile sponsorluk anlaşması imzalayacağını açıkladı.

26 Ocak 2020, Pazar 14:16 Son Güncelleme:
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Son dakika | Galatasaray'a yeni sponsor

Galatasaray'dan son dakika sponsorluk anlaşması açıklaması geldi.

Galatasaray ile hızlı servis restoran zinciri devi TAB Gıda arasında sponsorluk anlaşması imzalanacağı duyuruldu.

Sarı-Kırmızılı kulüpten açıklama geldi...

Türk futbolunun gelişimine katkı sağlama vizyonu doğrultusunda kulübümüzle iş birliğine giden TAB Gıda, Türkiye'nin lider burger restoran zinciri Burger King® markasıyla kulübümüze sponsor olarak önemli bir ekonomik değer yaratacak.

Sponsorluk anlaşması 27 Ocak Pazartesi günü, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

İmza törenini takip etmek isteyen basın mensuplarının 27 Ocak Pazartesi günü saat 09.00’a kadar gsmedia@galatasaray.org adresine gerekli bilgileri göndererek akreditasyon işlemlerini tamamlamaları rica olunur.

Tarih: 27 Ocak Pazartesi

Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

Program:13.00 Kayıt & Burger King taraftar menüsü ikramı

14.00 Galatasaray Spor Kulübü açıklamaları

14.30 TAB Gıda açıklamaları

14.55 Teaser gösterimi

15.00 Soru & Cevap

15.30 İmza & Forma takdimi ve fotoğraf

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