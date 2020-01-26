Galatasaray'dan son dakika sponsorluk anlaşması açıklaması geldi.
Galatasaray ile hızlı servis restoran zinciri devi TAB Gıda arasında sponsorluk anlaşması imzalanacağı duyuruldu.
Sarı-Kırmızılı kulüpten açıklama geldi...
Türk futbolunun gelişimine katkı sağlama vizyonu doğrultusunda kulübümüzle iş birliğine giden TAB Gıda, Türkiye'nin lider burger restoran zinciri Burger King® markasıyla kulübümüze sponsor olarak önemli bir ekonomik değer yaratacak.
Sponsorluk anlaşması 27 Ocak Pazartesi günü, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.
İmza törenini takip etmek isteyen basın mensuplarının 27 Ocak Pazartesi günü saat 09.00’a kadar gsmedia@galatasaray.org adresine gerekli bilgileri göndererek akreditasyon işlemlerini tamamlamaları rica olunur.
Tarih: 27 Ocak Pazartesi
Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
Program:13.00 Kayıt & Burger King taraftar menüsü ikramı
14.00 Galatasaray Spor Kulübü açıklamaları
14.30 TAB Gıda açıklamaları
14.55 Teaser gösterimi
15.00 Soru & Cevap
15.30 İmza & Forma takdimi ve fotoğraf