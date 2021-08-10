Galatasaray 'ın transfer gündemine sürpriz bir aday geldi... Sarı-Kırmızılı yönetim, bir yandan Fatih Terim'in transfer listesindeki isimleri eksiksiz şekilde kadroya katmaya çalışırken, diğer taraftan fırsat transferleri için de görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda, 2. Lig'de oynamak istemeyen ve bu nedenle Schalke'den ayrılmaya karar verdiğini kulüp yönetimine ileten Amine Harit, Aslan'ın radarına girdi. Kısa süren bir transfer zirvesinin ardından Fatih Terim'in de onay verdiği 24 yaşındaki Faslı futbolcu için kollar sıvandı. Hem 10 numara olarak hem de kanatlarda görev yapabilen genç yetenek, Fatih hocanın takımı gençleştirme operasyonu kapsamında gündeme geldi.









Potansiyeline ulaşamadı

Aynı zamanda kapalı savunmaların kilidini açabilecek özelliklere sahip olan Harit'in, Galatasaray formasıyla parlaması durumunda çok daha yüksek bonservis bedelleriyle Avrupa'nın devlerine gidebileceği belirtiliyor. Schalke, Harit'i 20 yaşındayken Nantes'tan 8 milyon Euro'ya transfer etmişti. Yeteneklerine rağmen zaman zaman disiplinsiz tavırlarıyla öne çıkabilen genç oyuncunun hâlâ potansiyeline tam olarak ulaşamadığı düşünülüyor.

Çok fazla talibi çıktı

Ancak Galatasaray'ın bu transfer girişiminde işi hiç kolay olmayacak gibi görünüyor. Çünkü Harit'in, Schalke'den ayrılmak istediğini duyurmasının ardından çok sayıda kulübün devreye girdiği, böylece oyuncunun piyasasının yükseldiği ifade edildi. Sarı-Kırmızılı yetkililer, Harit'in menaceriyle görüşürken, aynı zamanda Schalke cephesinde de bir maliyet araştırması yapacak.

Metin Karabaş







