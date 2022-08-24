Trabzonspor 'da uzun yıllar başarıyla forma giyen ve Bordo-Mavili ekibin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme, transferde kararını verdi... Uzun süredir Galatasaray 'ın da gündeminde yer alan Nijeryalı yıldız, Suudi Arabistan'a transfer oluyor.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Nwakaeme, Suudi Arabistan’dan bir kulüpten resmi teklif aldı. Arabistan ekibinin teklifini kabul eden yıldız futbolcu, resmi sözleşmeye imza atmak ve sağlık kontrollerinden geçmek için Suudi Arabistan'ın Riyad kentine gitti.

OKAN BURUK KADROSUNDA GÖRMEK İSTİYORDU

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, kurulan yeni kadroda Nijeryalı yıldız Nwakaeme'yi de görmek istiyordu. Fakat oyuncu ve menajerinin yüksek talepleri, transferin gerçekleşmesini engelledi.





İlgili Haberler Son dakika haberi! Galatasaray rezerv takımda Beknaz Almazbekov fırtınası





AĞAOĞLU, 1.5 MİLYON EURO'NUN ÜSTÜNE ÇIKMAMIŞTI

Uzun yıllardır Trabzonspor'un kilit oyuncularından olan ve geçtiğimiz sezonki şampiyonlukta da önemli rol üstlenen Nwakaeme, Bordo-Mavili ekipten yıllık yaklaşık 3 milyon Euro istemişti. Başkan Ağaoğlu ise, 1.5 milyon Euro önerdiklerini ve bu rakamın üstüne çıkmayacaklarını açıklamıştı.

LİGDE 4 SEZONDA 42 GOL, 31 ASİST

Trabzonspor öncesi kariyerinde Romanya ve İsrail'de forma giyen yıldız futbolcu, Bordo-Mavili ekipte forma giydiği 4 sezonda da oldukça başarılı olmuştu. Nwakaeme geçtiğimiz sezon ligde 13 gol, 10 asistle oynamıştı. 4 sezonun toplamında ise Süper Lig'de 42 gol atmış, 31 de asist yapmıştı.







