Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde menajer Ahmet Bulut ile Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fransa'ya giderek golcü futbolcu Radamel Falcao ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Bu gelişmenin ardından sarı kırmızılılara Monaco'dan müjdeli haber geldi. Fransız ekibi, Sevilla'dan forvet oyuncusu Ben Yedder'i 5 yıllığına kadroya kattığını açıkladı.

Bu durum sonrası Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferinin önü açıldı.

Cim Bom'un Falcao'yu İstanbul'a getirip, sağlık kontrolünden geçirdikten sonra imzayı attırması bekleniyor.