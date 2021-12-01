Geçirdiği talihsiz kaza sonucu gözünden yaralanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Galatasaray futbolcusu Omar Elabdellaoui'de son dakika gelişmesi... Operasyon süreci tamamlanan Norveçli sağ bek, atletik performans ekibi ile çalışmalara başladı.

Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada; ''ABD’deki son operasyon süreci tamamlanan Omar Elabdellaoui, İstanbul’a dönerek atletik performans ekibi ile çalışmalara başladı.'' ifadeleri kullanıldı.

2021 yılına girerken çocukları için havai fişek patlattığı sırada gözünden yaralanan ve o tarihten itibaren sahalardan uzak kalan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz günlerde Sarı-Kırmızılı taraftarlara ve Fatih Terim'e bu süreç içerisinde kendisine verdikleri destek nedeniyle teşekkür etmişti.

Ne olmuştu?

Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui, 2021 yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek için elinde tuttuğu havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Adeta ölümden dönen tecrübeli futbolcunun bir daha sahalara dönmesi imkansız olarak görülüyordu. Yaklaşık 1 yıldır tedavi gören Omar'a son olarak kök hücre nakli yapıldı. Kız kardeşi ile doku uyumu yüzde 100 olan, kök hücre tedavisinden bir ay sonra bir kadavradan alınan kök hücrenin üstüne kornea nakli eklenen Norveçli'nin kısa sürede sahalara dönmesi bekleniyor.











