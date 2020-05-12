Atalanta, Galatasaraylı Marcao’ya talip oldu, Cim-Bom’a ciddi bir gelir getirecek temaslar kuruldu. Milliyet'in haberine göre; İtalyan ekibi, geçen sezon transfer edemediği Brezilyalı savunmacı için yeniden temasa geçti. Atalanta, 23 yaşındaki futbolcu için kesenin ağzını açtı.

Genç savunmacının menajeri ile temasa geçen İtalyanlar, Marcao’yu renklerine bağlamak istediklerini bildirdi. Oyuncu ve temsilcisi de bu durumu sarı-kırmızılılara iletti.





12 Milyon Euro'luk öneri!

Marcao, kendisine yapılan cazip teklifi değerlendirmek isterken, Cim-Bom, 12 milyon euroluk öneriyi şimdilik yeterli bulmadı. Sarı-kırmızılılar, Chaves’ten geçen sezon devre arasında 4 milyon euroya kadrosuna kattığı genç stoper için 16-17 milyon euroluk bir bonservis belirledi.

Bu rakamın verilmesi durumunda Marcao’nun Atalanta’ya transferine yeşil ışık yakılacağı belirtildi. Marcao için Sevilla ve Valencia gibi İspanyol ekiplerinin nabız yoklaması da yine bu konuda Galatasaray’ın elini güçlendiriyor.

İspanyollar talip

Galatasaray ile 2 sene daha sözleşmesi bulunan Marcao, yıllık 850 bin euro kazanıyor. Brezilyalı futbolcu, özellikle ligin ikinci yarısında yükselen formuyla dikkat çekmişti. Böylece Premier Lig ekiplerinin gözdesi Luyindama’nın ardından Marcao’ya da İtalyan ve İspanyol ekiplerinin talip olması, sarı-kırmızılıların yüzünü güldürdü. Galatasaray bu iki savunmacıdan en az birini satmayı planlıyor.



