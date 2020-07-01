Geçen hafta Medipol Başakşehir maçında oynadığı futbolla beğeni kazanan Galatasaray'da eksiklerin çokluğu can sıkıyor. Başakşehir maçında Lemina ve Linnes'in de sakatlar kervanına katılmasıyla Fatih Terim'in elindeki alternatifler azalsa da iyi haberler de geliyor.

Marcao dönüyor

Sarı kırmızılıların Brezilyalı stoperi Marcao'nun Trabzonspor maçında oynaması bekleniyor. Kendisini iyi hisseden defans oyuncusu maç gününe kadar test edilecek. Galatasaray'da Radamel Falcao'nun riske girmek istemediği ve bu yüzden kadroda yer almayacağı öğrenildi. Başakşehir maçında sakatlanan Lemina da yaklaşık 2 hafta formasından uzak kalacak. Aynı maçta sakatlanan Linnes'in durumu ise iyi. Sarı kırmızılı takımda cezası süren Adem Büyük de Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

DHA