Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun Aralık ayında göreve getirdiği teknik direktör Robert Moreno ile yollarını ayırdığı öğrenildi. Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe'in okuyucularıyla paylaştığı haberde 42 yaşındaki hocanın yerine düşünülen isminse son olarak Bayern Münih'i çalıştıran Niko Kovac olduğu belirtildi.

Gündeme bomba gibi düşen bu son dakika haberi, Galatasaray cephesinde ise Henry Onyekuru'nun yeniden transferi konusunda büyük bir heyecan yarattı. Nitekim Moreno'nun kiralama sözleşmesinin sona ermesinin ardından Monaco'ya geri dönen Nijeryalı futbolcuyu önümüzdeki sezon takımda görmek istediği öne sürülmüştü.

23 yaşındaki sol açık oyuncusunun kulübüyle olan mukavelesi 2024 yazında sona eriyor. Onyekuru, geçtiğimiz yaz Everton'dan 13,5 milyon euro karşılığında Monaco'nun yolunu tutmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler