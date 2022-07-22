Haris Seferoviç ve Leo Dubais transferlerinde mutlu sona ulaşan Galatasaray ’ın gelmesine kesin gözle bakılan ancak son anda imza parası konusunda sıkıntı yaşatan Florian Grillitsch konusunda işi zorlaşıyor.

Hürriyet'in haberine göre; Sarı kırmızılılar yapılan ilk görüşmelerde bonservisi elinde olan Avusturyalı futbolcu ile yıllık 1.5 milyon Euro’dan 3 senelik sözleşme için el sıkışmış taraflar 1.5 milyon Euro imza parası konusunda da mutabakata varmıştı. Ancak Trabzonspor ’un bu oyuncuya talip olmasının ardından menajerinin 2.5 milyon Euro istediği iddiaları sonrası Transfer gerçekleşmedi.

Son teklif 2 milyon euro

Bonservisinin elinde olması Grillitsch’e olan ilgiyi artırırken yıldız futbolcuyu bordo mavililerin dışında Avrupa’dan 3 kulübün daha istediği ortaya çıktı. Premier Lig’den Brighton & Hove Albion ve Serie A’dan Fiorentina’nın yanı sıra bir Bundesliga temsilcisinin daha Avusturyalı futbolcuyla yakından ilgilendiği öğrenildi. Taliplerinin artmasına karşın 2 milyon Euro’dan daha fazla imza parası vermeyeceğini Florian Grillitsch’e ve temsilcililerini iletti. Oyuncudan hafta sonuna kadar karar vermesini isteyen Galatasaray istediği şartlar oluşmazsa transferi askıya alıp alternatif isimlere yönelecek.