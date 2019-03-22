SON DAKİKA | Galatasaray'a CAS müjdesi

Galatasaray Kulübü, UEFA Soruşturma Komisyonu ile imzalanan uzlaşma anlaşmasının UEFA Yargı Komisyonu tarafından reddedilmesi hakkında Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) sunulan itirazın kabul edildiğini açıkladı.

22 Mart 2019, Cuma 19:15 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Galatasaray'a CAS müjdesi

Galatasaray, CAS'a yapılan itirazın kabul edildiğini ve UEFA ile imzalanan uzlaşma anlaşmasının geçerliliğini sürdüreceğini KAP'a bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüp bu itirazın kabul edilmesi ile uzlaşma anlaşmasının geçerliliğini koruyacağını kaydetti.

Galatasaray Kulübü'nün açıklamasında, "Şirketimizin 13.06.2018 tarihinde UEFA Soruşturma Komisyonu (Investigatory Chamber) ile imzalanan Uzlaşma Anlaşması'nın, 05.10.2018 tarihinde UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı bünyesindeki Yargı Komisyonu (Adjudicatory Chamber) Başkanı tarafından reddedilmesi hususunda; Şirketimizin 15.10.2018 tarihinde Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) sunduğu itirazı kabul edilmiş olup, imzalanan Uzlaşma Anlaşması'nın geçerliliğini korumasına ve Yargı Komisyonu Başkanı tarafından verilen red kararının hükümsüz kılınmasına Spor Tahkim Mahkemesi'nce (CAS) karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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