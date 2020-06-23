Galatasaray'da son dakika Adem Büyük müjdesi. Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Adem Büyük'e PFDK tarafından verilen 3 maçlık cezanın, "futbolcunun pişmanlığı ve olayın oluş şekli nazara alınarak" 2 maça indirildiğini açıkladı.

Trabzonspor maçında sahada

Galatasaray'ın Başakşehir ile karşılaşacağı maçta cezasını tamamlayacak olan Adem Büyük, Trabzonspor maçında sahada olabilecek.

Türküye Futbol Federasyonu'ndan konu ile ilgili yapulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük ile ilgili PFDK'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/800 K.2019-2020/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük'ün ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL cezasının; futbolcunun pişmanlığı ve olayın oluş şekli nazara alınarak takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8.667,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu