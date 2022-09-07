Son Dakika | Galatasaray, Yusuf Demir'i transfer etti
Son dakika haberi... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan flaş bir hamle daha geldi. Sarı Kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun ilk devresini Barcelona'da kiralık geçiren ve bonservisi Rapid Wien'de bulunan Yusuf Demir'i kadrosuna kattı. Cim Bom'un 19 yaşındaki kanat oyuncusu için Avusturya ekibine ödeyeceği ücret de belli oldu.
Son dakika transfer haberi... Sarı-kırmızılılar, yönetimin yaklaşık bir aydır uğraş verdiği Yusuf Demir transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasaray , Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 18 yaşındaki hücum oyuncusunu 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Büyük kulüplerin gözdesi olan Yusuf Demir'in transferinde dünyanın birçok büyük kulübüyle yarışan sarı-kırmızılılar, 10 milyon Euro isteyen Avusturya ekibiyle yaptığı sıkı pazarlık sonucunda ücreti 6 milyon Euro'ya kadar indirdi ve Rapid Wien ile el sıkıştı.
DHA
https://www.instagram.com/p/CiNa4nOo-6I/