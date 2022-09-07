Son dakika transfer haberi... Sarı-kırmızılılar, yönetimin yaklaşık bir aydır uğraş verdiği Yusuf Demir transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasaray , Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 18 yaşındaki hücum oyuncusunu 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Büyük kulüplerin gözdesi olan Yusuf Demir'in transferinde dünyanın birçok büyük kulübüyle yarışan sarı-kırmızılılar, 10 milyon Euro isteyen Avusturya ekibiyle yaptığı sıkı pazarlık sonucunda ücreti 6 milyon Euro'ya kadar indirdi ve Rapid Wien ile el sıkıştı.

DHA







