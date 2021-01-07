Son dakika | Galatasaray Youssouf Ndayishimiye için teklif yaptı

Sezonun ikinci yarısı adına transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Yeni Malatyaspor'da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken ve Belçika ekibi Anderlecht'in resmi teklif yapıldığı iddia edilen Youssouf Ndayishimiye, Galatasaray'ın listesine girdi. Ajansspor'da yer alan habere göre Galatasaraylı yetkililer, Youssouf Ndayishimiye'nin transferi için Yeni Malatyasporlu idareciler ile görüşme yaptı ve sözlü tekliflerini iletti. İki kulüp arasında görüşmelerın devam ettiği not düşüldü.

Afrika'dan Süper Lig'e transfer olan başarılı oyuncunun Fenerbahçe maçındaki performasının ardından geçtiğimiz sezon kazandığı ücret gündem olmuştu. Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'da görev alan Hikmet Karaman, Ndayishimiye'nin 300 Euro'ya oynadığını açıklamıştı.

Malatya'da sezon öncesinde ücretinde iyileştirme yapılan Ndayishimiye'nin bu sezonki yıllık kazancı 100 bin dolar civarında.

Yeni Malatyaspor'un bankoları arasında yer alan Youssouf, bu sezon çıktığı 15 resmi maçta 2 gol atmayı başardı.







