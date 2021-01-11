Galatasaray, sürpriz bir transfer girişimine daha hazırlanıyor... Kadrosunu bir orta saha oyuncusuyla güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Yeni Malatyaspor'da yıldızını parlatan Youssouf Ndayishimiye'ye gözünü dikmişti. Hem scout (oyuncu izleme) ekibi hem de teknik heyetin onayından geçen 22 yaşındaki oyuncu için bu hafta pazarlıklar başlayacak.

3 milyon Euro istiyorlar

Malatyaspor'un geçen sezonun devre arasında Burundi'den sadece 45 bin Euro bonservis ödeyerek getirdiği genç futbolcu için 3 milyon Euro civarında bir rakam istediği biliniyor.

Yönetimin de gelecek vaad eden Ndayishimiye için 2 milyon Euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi.







