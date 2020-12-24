Galatasaray’ın yükselen yıldızı Taylan Antalyalı, Avrupa’ya transfer olmadan önce kaptan olmayı ve kulübün sembol isimleri arasına girmeyi hayal ediyor.

Bu sezonki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan genç futbolcunun adı son dönemde bazı Avrupa kulüpleri beraber anılıyordu. MİLLİYET konuyu araştırdı ve futbolcunun yakın çevresine sordu.

Taylan’ın en büyük hayalinin bir gün Galatasaray forması giymek olduğu hatırlatılırken, “O hayali gerçek oldu. Bu kadar hırslı olmasının altında bu duygu yatıyor. Şimdi de Galatasaray’da kaptan olmak ve Selçuk İnan gibi sembol isimlerden biri olmayı hayal ediyor” ifadeleri kullanıldı. Taylan için Avrupa’ya transfer olmadan önce bu hayallerini gerçekleştirmenin öncelik olduğu belirtildi.

Diğer taraftan yönetimin Taylan Antalyalı’nın ücretine devre arasında zam yapacağı öğrenildi. Daha önce futbolcuya bu konuda bilgilendirme yapan sarı-kırmızılı idarecilerin önümüzdeki ay bu konuda işi resmiyete dökeceği bildirildi. Taylan’a yeni kontratıyla yüzde 100 zam yapılacak. (Skorer)