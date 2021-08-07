Son dakika | Galatasaray Victor Nelsson transferini bitiriyor

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim kısa süre önce mutlaka bir yabancı stoper alacaklarını açıklamıştı. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılı yönetim listedeki bazı isimlerle görüşmelere başlamıştı.

Victor Nelsson bitiyor!

Galatasaray Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki stoper Victor Nelsson ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı. Genç oyuncunun hafta içi İstanbul'a gelerek resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

3.6 milyon Euro'ya alınmıştı

Nordsjaelland'da profesyonel olan Nelsson 3 sezon forma giydikten sonra 2019 yılında 3.6 milyon Euro'ya Kopenhag'a tranfser olmuştu. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı stoper geçen sezon 30 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi. Ayrıca 1 kez de Danimarka Milli Takım forması giydi.

Tanganga işi zora düştü

Galatasaray Tottenham forması giyen İngiliz stoper Tanganga için de girişimlerde bulundu. 22 yaşındaki stoper için Tottenham kulübü kiralamaya sıcak baktı ancak oyuncu ikna edilemedi.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL