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Son dakika | Galatasaray, Victor Nelsson ile 5 yıllık anlaşma sağladı

Fatih Terim'in isteği üzerine stoper transferine yoğunlaşan Galatasaray 'da son dakika gelişmesi... Sarı Kırmızılı ekip, Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki Victor Nelsson ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 21:33 Son Güncelleme:
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Son dakika | Galatasaray, Victor Nelsson ile 5 yıllık anlaşma sağladı

Süper Lig'in 2021-22 sezonu öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray , Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile anlaştı. DHA'nın haberine göre; Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusuna yapılması gereken ücreti de 5 yıla yayan Sarı Kırmızılı yönetim, önümüzdeki günlerde imzaları atarak transferi resmen duyuracak. 

Danimarka ekibi Nordsjaelland'ın altyapısında yetişen ve 2016'da A takım kadrosuna dahil olan Nelsson, burada sergilediği performansın ardından 2019'da 3.6 milyon Euro karşılığında Kopenhag'a transfer oldu. Kopenhag'da 86 maça çıkan ve 1 gol, 2 asistle skora katkı sağlayan 22 yaşındaki oyuncu, Danimarka A Milli Takım formasını da 1 kez giydi.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Nelsson, stoperin yanı sıra ön liberoda da forma giyebiliyor.


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