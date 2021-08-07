Süper Lig'in 2021-22 sezonu öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray , Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile anlaştı. DHA'nın haberine göre; Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusuna yapılması gereken ücreti de 5 yıla yayan Sarı Kırmızılı yönetim, önümüzdeki günlerde imzaları atarak transferi resmen duyuracak.

Danimarka ekibi Nordsjaelland'ın altyapısında yetişen ve 2016'da A takım kadrosuna dahil olan Nelsson, burada sergilediği performansın ardından 2019'da 3.6 milyon Euro karşılığında Kopenhag'a transfer oldu. Kopenhag'da 86 maça çıkan ve 1 gol, 2 asistle skora katkı sağlayan 22 yaşındaki oyuncu, Danimarka A Milli Takım formasını da 1 kez giydi.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Nelsson, stoperin yanı sıra ön liberoda da forma giyebiliyor.







