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SON DAKİKA | Galatasaray ve Fenerbahçe'ye seçim müjdesi!

Galatasaray ve Fenerbahçe'de merakla beklenen seçim öncesi son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, spor kulüplerinin genel kurullarını haziran ayının ilk gününden itibaren gerçekleştirebileceklerini açıkladı.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 20:47 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Galatasaray ve Fenerbahçe'ye seçim müjdesi!

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran'dan itibaren spor kulüplerinin genel kurul toplantılarını yapabileceğini duyurdu. Spor kulüplerinin genel kurullarını yapabileceğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren gerçekleştirebileceklerdir." diye konuştu. Galatasaray ve Fenerbahçe 'de başkanlık seçimleri İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelenmişti.

Galatasaray'da seçim ne zaman?

6 adayın çıktığı Galatasaray'da başkanlık seçimi, 18 Haziran 2021 Cuma günü 10.00 -15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi’nde yapılacak.


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Galatasaray'da başkan adayları kimler?

Burak Elmas

Eşref Hamamcıoğlu

Yiğit Şardan

Işın Çelebi

İbrahim Özdemir

Mustafa Öztürk

Fenerbahçe'de seçim ne zaman?

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı tarihleri geçtiğimiz günlerde güncellendi. Sarı Lacivertli kulüpte seçim, çoğunluk aranmaksızın 12-13 Haziran’da yapılacak.

Fenerbahçe'de başkan adayları kimler?

Ali Koç

Eyüp Yeşilyurt


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