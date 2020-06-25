Galatasaray ve Fenerbahçe 'ye transferde kötü haber. Sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu'nın Mert Çetin'i yeni sezon kadrosunda görmeyi çok istediği belirtilmişti. İtalyanca bilen Emre, sadece Mert ile değil Romalı yöneticilerle de bizzat görüşmeye hazırlandığı gelen haberler arasındaydı. Galatasaray ise Mert Çetin’i ara transfer döneminde de istemiş ancak Roma bırakmamıştı. İtalyan ekibinin Mert'i kiralamaya sıcak bakması, iki ezeli rakibi yeniden harekete geçirmeyi planlarken, İtalya'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, 23 yaşındaki futbolcunun Hellas Verona yolunda olduğunu takipçilerine aktardı. Kumbulla'yı Lazio'ya vermeyi planlayan ve arayışa geçen Verona'nın Mert transferinde ısrarcı olduğu, Roma ile satın alma opsiyonlu kiralama için anlaşmaya yakın olduğu aktarıldı.

Anlaşmanın sağlanması halinde 23 yaşındaki stoperin satın alma opsiyonlu olarak Hellas Verona'ya kiralanması bekleniyor.

Mert Çetin'e yakın isimler, oyuncunun Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmadığını belirtiyor. Geçen sezon Geçlerbirliği'nden 3 milyon Euro bedelle Roma'ya tranfser olan 23 yaşındaki milli stoper 5 Serie A maçında forma şansı bulmuştu.







