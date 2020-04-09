Corona virüsü salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken futbolu da derinden sarstı. Futbolseverler liglerin akıbatini merak ederken, takımlarının yeni sezon transferlerini ve formalarını da dört gözle bekliyor.

Futbol kulüpleri için en heyecan verici olay transferlerse ikinci en heyecan verici olay da yeni sezonda giyilecek formalardır. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarından bazı ipuçları verildi. Beşiktaş'ta ise henüz sıcak bir gelişme yok. Bu içeriğimizde futbol takımlarının 2020-2021 sezonunda giyeceği formaları sıraladık. İşte esvaphane sitesinde yer alan futbol takımlarının yeni sezon formaları.

NOT: Yeni formalar belli oldukça haberimiz güncellenecektir.

GALATASARAY 3'LÜ SET

GALATASARAY DIŞ SAHA

FENERBAHÇE İÇ SAHA

BEŞİKTAŞ İÇ SAHA

Beşiktaş'ın 2020-2021 sezonunda kullanacağı yeni deplasman formasının görüntüsüne herhangi bir görsel olmasa da, dair ilk bilgiler sızdı. Beşiktaş'ın yeni deplasman forması, siyah-beyaz çubuklu forma olacak.

BARCELONA İÇ SAHA

PSG İÇ SAHA

ATLETİCO MADRİD İÇ SAHA

INTER DIŞ SAHA

LİVERPOOL DIŞ SAHA

TOTTENHAM İÇ SAHA