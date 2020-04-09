SON DAKİKA! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2020-2021 sezonu formaları belli oldu
Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada futbol durma noktasına gelirken futbolseverler takımlarından gelecek bir son dakika gelişmesini heyecanla beliyor. Transfer iddiaları her geçen gün artarken taraftarlar bir yandan da takımlarının yeni sezon formaları merak ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2020-2021 sezonunda giyeceği formalar yavaş yavaş ortaya çıkarken Beşiktaş'ta henüz bir gelişme yok. Bu içerimizde futbol takımlarının 2020-2021 sezonunda giyeceği iddia edilen formaları sıraladık.
Corona virüsü salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken futbolu da derinden sarstı. Futbolseverler liglerin akıbatini merak ederken, takımlarının yeni sezon transferlerini ve formalarını da dört gözle bekliyor.
Futbol kulüpleri için en heyecan verici olay transferlerse ikinci en heyecan verici olay da yeni sezonda giyilecek formalardır. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarından bazı ipuçları verildi. Beşiktaş'ta ise henüz sıcak bir gelişme yok. Bu içeriğimizde futbol takımlarının 2020-2021 sezonunda giyeceği formaları sıraladık. İşte esvaphane sitesinde yer alan futbol takımlarının yeni sezon formaları.
NOT: Yeni formalar belli oldukça haberimiz güncellenecektir.
GALATASARAY 3'LÜ SET
GALATASARAY DIŞ SAHA
FENERBAHÇE İÇ SAHA
BEŞİKTAŞ İÇ SAHA
Beşiktaş'ın 2020-2021 sezonunda kullanacağı yeni deplasman formasının görüntüsüne herhangi bir görsel olmasa da, dair ilk bilgiler sızdı. Beşiktaş'ın yeni deplasman forması, siyah-beyaz çubuklu forma olacak.
BARCELONA İÇ SAHA
PSG İÇ SAHA
ATLETİCO MADRİD İÇ SAHA
INTER DIŞ SAHA
LİVERPOOL DIŞ SAHA
TOTTENHAM İÇ SAHA