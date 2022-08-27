Süper Lig'in iki dev kulübü bir transferde daha karşı karşıya geldi... Galatasaray ve Fenerbahçe , Leo Ortiz'i transfer etmek için yoğun mesai harcıyor. Fener, yeni transfer Gustavo Henrique'nin kötü performansının yanı sıra Attila Szalai'nin satılma ihtimaline karşı stopere bir takviye daha yapmak istiyor. Cimbom ise savunma hattını daha da güçlendirmek ve olası bir Victor Nelsson satışı ihtimaline karşı Brezilyalı savunmacı ile yoluna devam etmeyi planlıyor.

İki devin transfer savaşında şartlar şimdilik eşit gözüküyor. Bragantino'nun 6 milyon Euro'luk bir bonservis talebi olduğu, iki kulübün de bu rakama yakın bir ücret teklif ettiği belirtildi. Transferin yakın zamanda netleşmesi bekleniyor. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Leo Ortiz'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Brezilya ekibinin kaptanlığını da yapan Ortiz, Bragantino'ya 3 yıl önce bedelsiz olarak transfer oldu.

Brezilya dışında bir kulüpte forma giymeyen Sambacı kariyerinde 177 karşılaşmada forma giydi. 8 gol atarken 4 de asist yaptı. Leo Ortiz için şimdiye kadar hiçbir bonservis ödemesi yapılmadı. (Takvim)



