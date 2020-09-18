UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri

Rostov - Maccabi Haifa

Williem II - Rangers

Fehervar - Reims

FCSB - Slovan Liberec

Sarı-Kırmızılı takım 2. ön eleme turunda Hajduk Split'i elemesi halinde bu rakiplerden biriyle karşılaşacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

CSKA Sofia - B36

AC Milan - Bodo/Glimt

Hapoel Beer-Sheva - Motherwell

Siyah-Beyazlılar 2. ön eleme turunda Rio Ave'yi elemesi halinde bu rakiplerden biriyle karşı karşıya gelecek.

Aytemiz Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki muhtemel rakipleri

Sporting - Aberdeen

Mura - PSV Eindhoven

Copenhagen - Piast Gliwice