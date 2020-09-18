UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri
Rostov - Maccabi Haifa
Williem II - Rangers
Fehervar - Reims
FCSB - Slovan Liberec
Sarı-Kırmızılı takım 2. ön eleme turunda Hajduk Split'i elemesi halinde bu rakiplerden biriyle karşılaşacak.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
CSKA Sofia - B36
AC Milan - Bodo/Glimt
Hapoel Beer-Sheva - Motherwell
Siyah-Beyazlılar 2. ön eleme turunda Rio Ave'yi elemesi halinde bu rakiplerden biriyle karşı karşıya gelecek.
Aytemiz Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki muhtemel rakipleri
Sporting - Aberdeen
Mura - PSV Eindhoven
Copenhagen - Piast Gliwice