SON DAKİKA | Galatasaray, VAR kayıtlarının açıklanmasını istiyor!

Galatasaray'ın 1-1 sona eren Fenerbahçe derbisinin ardından mücdelenin hakemi Ali Palabıyak'a olan öfkesi sürüyor. Sarı Lacivertliler'in 71'de Eljif Elmas'ın ayağından bulduğu golden önce Nabil Dirar'ın Sofiane Feghouli'ye yaptığı harekete faul verilmemesine büyük tepki gösteren Sarı Kırmızılı camia, VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

Twitter'dan #VARKayıtlarıAçıklansın! şeklinde bir etiket oluşturan Sarı Kırmızılılar kulüp, resmi Twitter hesabından Palabıyık'ın golden sonra VAR odasıyla görüştüğü anın fotoğrafını paylaştı.