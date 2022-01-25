Süper Lig 'de çalkantılı günler geçiren Galatasaray , Transfer operasyonu için düğmeye bastı.

Hürriyet'in haberine göre; Forvet arayışlarını sürdüren sarı kırmızılı ekip, eski oyuncusu Bafetimbi Gomis'i 'ağabey-lider' olarak kadrosuna katmak istiyor.

SÖZLEŞME KONUSUNDA FEDAKARLIK BEKLENİYOR

Galatasaray'da deneyimli golcünün hem sahada hem de saha kenarında takıma katkı sağlayacağı görüşü hakim.

Bafetimbi Gomis'in menajeriyle görüşmelere başlayacak olan sarı kırmızılı yönetim, 36 yaşındaki oyuncudan kontratı konusunda fedekarlık bekliyor.







