Galatasaray’da Marcao’nun sözleşmesi 2 yıl uzatıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki stoperin sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Mevcut kontratı gereği gelecek sezon 900 bin Euro alacak olan Marcao’ya 2022-2023 için 1,3 milyon, 2023-24 için de 1,4 milyon Euro net ücret ödenecek.

ALBAYRAK’TAN BÜYÜK ÖVGÜ

Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak, Marcao’nun örnek bir kişilik olduğunu belirterek, “Bu zamana dek büyük özveriyle oynadı ve yüksek maaşlar almadı. Hiçbir gün ‘Az para alıyorum’ diye karşıma çıkmadı. Demek ki gözü ve gönlü tok. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

AYTAÇ iMZAYA HAZIR

Hürriyet'in haberine göre; Marcao’ya imza attıran yönetimde şimdiki hedef; Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Aytaç Kara. Daha önce söz kesilen 28 yaşındaki oyuncu ile önümüzdeki hafta içinde mukavele yapılması bekleniyor.

Aytaç Kara bu sezon Kasımpaşa formasıyla çıktığı 29 maçta 4 gol attı, 2 asist yaptı.