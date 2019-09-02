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Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Hüseyin Üneş transferi açıkladı! Taylan Antalyalı, Galatasaray'da!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'ten Taylan Antalyalı'nın Galatasaray'a transfer gelişmesi yaşandı.

02 Eylül 2019, Pazartesi 20:43 Son Güncelleme:
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Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Hüseyin Üneş transferi açıkladı! Taylan Antalyalı, Galatasaray'da!

Orta sahaya Nzonzi, Michael Seri ve Lemina gibi isimleri transfer eden Galatasaray, Erzurumsporlu Taylan Antalyalı'yı da kadrosuna katıyor.

Ajansspor'a konuşan Hüseyin Üneş, "Taylan Antalyalı, Galatasaray'a gitmeyi çok istedi. Galatasaray'la anlaşmaya çok yakınız. Taylan, Galatasaray'a gitmek üzere. Son görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Alanyaspor'dan Hasan Ayaroğlu'nu da transfer ettik" dedi.

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