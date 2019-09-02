Orta sahaya Nzonzi, Michael Seri ve Lemina gibi isimleri transfer eden Galatasaray, Erzurumsporlu Taylan Antalyalı'yı da kadrosuna katıyor.

Ajansspor'a konuşan Hüseyin Üneş, "Taylan Antalyalı, Galatasaray'a gitmeyi çok istedi. Galatasaray'la anlaşmaya çok yakınız. Taylan, Galatasaray'a gitmek üzere. Son görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Alanyaspor'dan Hasan Ayaroğlu'nu da transfer ettik" dedi.

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