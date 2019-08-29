Son dakika Galatasaray transfer haberleri - 29 Ağustos Perşembe

Uzun bir süredir Radamel Falcao'dan gelecek müjdeli habere kilitlenen Galatasaray hakkında Cezayir basınından gündem yaratan bir transfer iddiası geldi. Sarı Kırmızılılar'ın Tunus ligi ekiplerinden Esperance'ta forma giyen sol kanat oyuncusu Youcef Belaili'yi kadrosuna katmaya çalıştığı öne sürüldü. Ayrıca Falcao transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika Galatasaray tranfser haberleri ve detaylar...

YOUCEY BELAILI BOMBASI

Uzun bir süredir Radamel Falcao'dan gelecek müjdeli habere kilitlenen Galatasaray hakkında Cezayir basınından gündem yaratan bir transfer iddiası geldi. Ülkede yayım yapan DZ Foot adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Cim Bom, Tunus ligi ekiplerinden Esperance'ta top koşturan Youcef Belaili'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haberde Ryan Babel'i yedekleyecek bir sol kanat oyuncusu için arayışta olduğu belirtilen Sarı Kırmızılılar'ın 27 yaşındaki futbolcuyla ciddi bir şekilde ilgilendiği öne sürüldü. Cezayir Milli Takımı'nda da formasını giyen Belaili, geride kalan sezonda 28 maçta forma giyerken 6 gol ve 10 asistlik bir performans sergilemişti.

Youcef Belaili kimdir?

Youcef Belaili 14 Mart 1992 Cezayir doğumlu. 1.82 boyunda ve sol kanat oynuyor. Belaili ayrıca 10 numara pozisyonunda da forma giyebiliyor.

Bu sezon toplam 20 maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu 6 gol atma başarısı gösterdi.

2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Youcef Belaili'nin güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro...

GALATASARAY İÇİN MOJICA İDDİASI!

Radio Colombia’nın haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Girona’nın 27 yaşındaki sol beki Johan Mojica ile ilgileniyor. Mojica’nın Marsilya’dan da teklif aldığı belirtilirken, önümüzdeki 1-2 gün içinde bu transferin netlik kazanacağı belirtildi. Geçen sezon ciddi sakatlıklar yaşayan Mojica, Falcao’nun milli takımdan arkadaşı.

BERKAY ÖZCAN VE AHMET GÜRLEYEN'DE SORUN YOK

Gündemde Mainz’ın 20 yaşındaki stoperi Ahmet Gürleyen ile Hamburg’un 21 yaşındaki orta sahası Berkay Özcan var. Her iki futbolcunun da Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi çok istedikleri öğrenilirken, kulüpleriyle kiralama formülü üzerinden görüşmeler sürüyor.

FALCAO'DA SON DAKİKA

Galatasaray’da büyük gün... Yaklaşık 1 aydır Radamel Falcao transferini çözmeye çalışan Sarı-Kırmızılılar, bugün bu işi bitirmeyi hedefliyor. Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, sabah saatlerinde Fransa’nın yolunu tutacak. İstanbul’dan Nice’e gidecek bu üçlü, vakit kaybetmeden Monaco Kulübü ile masaya oturacak. Daha önce Fransa’da görüşmelerde bulunan, Falcao ile fotoğraf çektiren Abdurrahim Albayrak, bu kez tüm kozları ortaya koyacak. Aynı zamanda menacer Ahmet Bulut ile ortağı dünyaca ünlü menacer Jorge Mendes’in de kulüpler arasındaki pazarlıkta hazır bulunması bekleniyor.

Mutlaka çözülecek

Sarı-Kırmızılı taraftarları bu denli beklentiye soktuktan sonra Monaco’yu bir şekilde ikna edip, bonservis sorununu mutlaka çözmeyi hedefleyen Galatasaray’ın kurmayları, ardından TSİ 19.00’da başlayacak Şampiyonlar Ligi kura çekimine katılacak. Hedef, hem güzel bir gruba düşmek hem de İstanbul’a Falcao ile beraber dönmek.

Transfer için milli takımda yok

Sakatlığını gerekçe gösterip 2 haftadır Monaco’da maça çıkmayan Radamel Falcao’nun Kolombiya Milli Takımı’ndan da affını istediği öğrenildi. Falcao gibi James Rodrigues’i de kadroya çağırmayan Kolombiya’nın hocası Carlos Querioz, “Bu iki oyuncumuz bir an önce transfer meselelerini halletseler iyi olur” dedi.

ELNENY İÇİN BÜYÜK KAPIŞMA!

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen defansif orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, yaz transfer döneminde üç büyüklerin gündemini fazlasıyla meşgul etmişti. Steven Nzonzi'nin alınmasının ardından Galatasaray'ın gündeminden düşen 27 yaşındaki futbolcunun adı, son olarak ön libero arayışında olan Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle anılıyordu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yayım yapan Bleacher Report adlı internet sitesinin Londra muhabiri Dean Jones, kendisine ait Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın artık ilgilenmediği yıldız isim için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin devrede olduğunu yazdı. Mısırlının kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor.

DALBERT'TEN KÖTÜ HABER!

Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Dalbert'in adı, son dönemlerde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul etmeye başlamıştı. İtalyan basınından ise 25 yaşındaki sol bekle ilgili ezeli rakiplere kötü haber geldi.

Ülkede yayın yapan Sky Sport İtalya televizyonunun resmi internet sitesinden paylaştığı habere göre Inter ve Fiorentina kulüpleri Dalbert ile Cristiano Biraghi'nin takası konusunda anlaşmaya vardı. Haberde aynı mevkide forma giyen iki futbolcudan Biraghi'nin 12 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralanacağı ifade edildi.

FERNANDES'İN MENAJERİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI!

Manuel Fernandes'in Beşiktaş ile anlaştığı haberleriyle alakalı oyuncunun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Tamer Özçam,Fanatik'e konuştu.

Beşiktaş ile görüştüklerini ancak herhangi bir anlaşma yapmadıklarını belirten Özcam "Beşiktaş Fernandes'i istiyor ama çıkan haberler doğru değil. Fernandes Rusya'da 4 milyon Euro'ya yakın para kazanıyordu. Bahsedilen rakamlara imza atması mümkün değil, " şeklinde konuştu.

"Galatasaray ile temas halindeyiz"

Beşiktaş dışında Türkiye'den Galatasaray, Gazişehir ve Göztepe ile de temas halinde olduklarını belirten Tamer Özçam, "Fernandes Türkiye'yi seviyor ve en az 2 yıllık sözleşme istiyor. Temaslarımız sürüyor. Transfer dönemi bitmeden bir takıma imza atacak" ifadesini kullandı.

Yurt dışından isteyen takımlar var"

Fernandes'in Türkiye dışından Portekiz, Fransa ve İspanya'dan da talipleri olduğunu belirten menajer Özçam "En ciddi görüşme ve teklif Beşiktaş'tan geldi ancak Galatasaray, Gazişehir ve Göztepe dışında Avrupa'dan da bazı kulüplerle görüşüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.