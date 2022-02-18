Galatasaray 'da transfer çalışmaları devam ederken Rusya'dan flaş bir açıklama geldi. Krylya Sovetov'un sol beki Yuri Gorshkov, Rus basınına yaptığı açıklamada Galatasaray'ın kendisiyle iletişime geçtiğini açıkladı.

Gorshkov yaptığı açıklamada, "Aralık ayında Galatasaray'dan beni aradılar. Benimle ilgilendiklerini belirttiler ve fikrimi sordular. Ben de 'Menajerimi arayın' şeklinde cevap verdim. Kulüpl ve menajerimle konuşmaları gerektiğini söyledim." ifadelerini kullandı.





MENAJERİNİ ARADI

Gorskhov basında yer alan ' Transfer bitti' haberlerinin ardından menajeriyle konuştuğunu belirterek "Bu haberlerin ardından hemen menajerimi aradım. Bana 'Yazılanlar doğru değil. Sen oyununa konsantre ol' dedi.

Galatasaray'dan bir yönetici tarafından arandığını ifade eden Yuri Gorshkov, yaz transfer dönemi için birçok mesaj aldığını söyledi. 22 yaşındaki futbolcunun Krylya Sovetov ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.



