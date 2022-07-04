Kasımpaşa’nın, satın alma opsiyonu olmasına karşın, anlaşma sağlayamadığı Umut Bozok, aldığı teklifleri tek tek geri çevirirken, Galatasaray ’ı beklemeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar’ın forvet rotasyonunda yapacağı değişimin ardından, görüşmelerin hızlanacağı ifade ediliyor. Önce Diagne’yle yollarını ayırmayı planlayan Aslan, ardından Mohamed için gelen teklifleri değerlendirecek. Forvete herhalükârda bir yerli takviye yapılacak. Bu ismin de Umut Bozok’tan başkası olması beklenmiyor.