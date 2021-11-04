Hagi ve Popescu gibi efsanelerin önerileriyle bu sezon kadrosunu Morutan ve Cicaldau gibi yıldızlarla donatan Galatasaray için flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Romanya basınında, Rumen menacer Ion Becali'nin Fatih Terim'le ilgili sözlerine yer verildi. Becali, Terim'in kendisinden ne pahasına olursa olsun Dennis Man için tüm gücünü kullanmasını istediğini öne sürerek, "Parma'nın nerede olduğu umurunda değil. Terim oyuncuyu çok istiyor" ifadelerini kullandı. 23 yaşındaki Dennis Man, geçen sezon devre arasında FCSB'den Parma'ya 13 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

Geçen yaz da istediler ama...

Solak futbolcu, sağ kanatta, forvette ve forvet arkasında görev yapabiliyor. Bu sezon da lige iyi başlamasına rağmen, 23 yaşındaki oyuncunun hocasıyla anlaşamadığı ve Parma'da mutsuz olduğu belirtiliyor. Galatasaray'ın sezon başında da Man için kiralama ve satın alma teklifleri yaptığı ve bunların geri çevrildiği, ancak özellikle son 2 maçta yedek kulübesinde oturtulan genç yeteneğin, İtalyan kulübünden ayrılmak istediği ileri sürüldü.