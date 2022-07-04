Son dakika Galatasaray transfer haberi! Stopere iki takviye birden

Konyaspor ’un başarılı savunmacısı Abdülkerim Bardakcı’yı renklerine bağlayan Galatasaray , Marcao’nun ayrılması halinde 2 stoper alacak. Eski yıldızı Denayer ile pazarlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, bir de yerli hamlesi yapmayı hedefliyor. Kaan Ayhan’ın ismi Cim Bom’un gündeminde yer alırken, gurbetçi piyasasında pek çok isimle temasların sürdüğü öğrenildi. Alınacak iki stoperden birinin mutlaka Türk oyuncu olacağı öğrenildi.