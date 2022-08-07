Son dakika Galatasaray transfer haberi! Son sürpriz: Alexis Sanchez

Galatasaray 'da flaş bir hücumcu hamlesi daha... Son olarak Torreira ve Mertens'i renklerine bağlayan Sarı- Kırmızılılar, İtalya'dan sürpriz bir ismin daha peşinde. Erden Timur'un bizzat yürüttüğü operasyonla Galatasaray, Inter'in 33 yaşındaki forveti Alexis Sanchez'i renklerine bağlamaya çalışıyor.

Hem iki kulüp hem de oyuncuyla yapılan görüşmelerde sürecin olumlu ilerlediği belirtiliyor. Daha önce Barcelona, Arsenal ve Manchester United gibi devlerin formalarını da giyen Sanchez, forvet, forvet arkası veya kanatlarda görev yapabiliyor. Inter'le 1 yıl daha mukavelesi olan Sanchez'in transferinin olumlu ya da olumsuz bir şekilde birkaç gün içinde neticeye kavuşacağı bildirildi.

Kulüp kariyerinde 623 maça çıkıp 180 gol 141 de asist üreten Alexis Sanchez, Aslan'ın radarına takılan son yıldız oldu.

Metin Karabaş