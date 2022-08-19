Kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'da sol bek transferi gündeme gelmiş durumda. Süper Lig'in ilk iki maçında Patrick van Aanholt'un sergilediği performans, Sarı-Kırmızılıları arayışa iterken Milan'dan Fode Ballo-Toure için devreye girildi.





Temas kuruldu

Alfredo Pedulla'nın haberine göre Galatasaray, Fode Ballo-Toure için harekete geçti. Senegalli oyuncunun transferi adına ileri düzeyde görüşmelerde bulunulduğu belirtildi.

Teklife sıcak bakıyor

Milan'da Theo Hernandez'in varlığı, Fode Ballo-Toure'nin sol bekte şans bulmasını güçleştiriyor. Pedulla'nın haberine göre 25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Yürütülen müzakerelerin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

Milan'ın 2021'de 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Monaco'dan kadrosuna kattığı Fode Ballo-Toure'nin ismi, yaz transfer döneminin başında Türkiye'den Trabzonspor ile de anılmıştı.