Son dakika Galatasaray transfer haberi! Seri gelişmesi...

Seri'yi sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Galatasaray, Fulham'ı bu transfer için ikna etti. İngilizler, Seri'nin maaş yükünden kurtulmak için 29 yaşındaki yıldızı Aslan'a bedelsiz kiralamayı kabul etti.

Galatasaray'a dönmeyi çok isteyen Seri de kulüplerin söz kesmesiyle Sarı-Kırmızılılar'a imza atacağı günü dört gözle bekliyor. Fatih Terim de Filidişili oyuncunun yolunu gözlüyor. (Takvim)