Galatasaray , ara transfer döneminde Bafetimbi Gomis'ten sonra bir başka eski oyuncusunu daha kadroya katmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, son olarak formasını giydiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan ayrılan eski oyuncusu Semih Kaya ile anlaşmaya vardı.

Semih Kaya ile gerçekleştirilen görüşme sonrasında taraflar anlaşma sağlarken tecrübeli oyuncunun kısa süre içerisinde Galatasaray'a imza atarak kampa katılması bekleniyor.





'Burası benim evim'

Yönetim ile gerçekleştirdiği kısa görüşmede Semih Kaya'nın, "Burası benim evim. Ne zaman çağırsanız gelirim" dediği öğrenildi. Savunma hattına yapılacak bu takviyenin teknik direktör Domenec Torrent tarafından da istenildiği belirtiliyor.

Üçüncü Galatasaray dönemi

İzmir'den transfer olduğu Galatasaray'ın altyapısından A takıma kadar yükselen Semih Kaya, 2017'de 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Sparta Prag'a transfer olmuştu. Sonrasında ise 2018-19 sezonunun ikinci yarısında kiralanarak Galatasaray'daki ikinci dönemini yaşadı. 2020-21 sezonunun başından beri formasını giydiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yollarını yeni ayıran Semih Kaya, şimdi ise Galatasaray'da üçüncü dönemini yaşamaya hazırlanıyor.

Metin Karabaş