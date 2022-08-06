Süper Lig 'de yeni sezon öncesi Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray 'da flaş bir gelişme yaşandı. Orta saha hattını Sergio Oliveira, Fredik Midtsjö ve Sergio Oliveira gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray'da gözler hücum hattına çevrildi.

MERTENS'TEN YANIT BEKLENİYOR

İtalya basınında çok çıkan haberlere göre; Galalatasaray'ın Dries Mertens'e yıllık 4 milyon euroluk teklif yaptığı ve yıldız futbolcudan yanıt beklediği belirtilmişti.

CRISTIANO RONALDO İLE TEMASA GEÇTİ

Özellikle son 24 saatte Galatasaray'ın, kullüp arayan Cristiano Ronaldo'yu istediği iddiaları sosyal medyada yayıldı. Galatasaray muhabirimiz Ali Naci Küçük, konuyla ilgili bilgiye ulaştı. Buna göre sarı-kırmızılı yönetim, son olarak Manchester United ile yollarını ayırmayı planlayan Cristiano Ronaldo ile temasa geçti. Galatasaray idarecileri görüşme sağladığı Portekizli yıldıza şartlarını sordu.

'G.SARAY ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP AMA...'

Cristiano Ronaldo ise Galatasaray'a teşekkür ederek, "Galatasaray büyük bir kulüp ama Şampiyonlar Ligi'nde olmayan bir takıma gitmem." diyerek yanıt verdi.

YORUMU BEĞENMİŞTİ

Portekizli yıldızın gün içerisinde sarı kırmızılı bir taraftarın sosyal medyadan yaptığı paylaşımı beğenmesi dikkat çekmişti. 37 yaşındaki süper star, Galatasaraylı bir taraftarın "Come to Galatasaray" yorumunu sosyal medya hesabından beğenmişti. Portekizli yıldızın bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni alırken binlerce sarı kırmızılı taraftar tarafından paylaşılmıştı. (Hürriyet)