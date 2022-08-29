Son dakika Galatasaray transfer haberi! Sarı kırmızılı takımın yıldızına sürpriz talip
Transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılarda bir yandan takımda yer alan futbolculara teklifler geliyor. Cim Bom'un tecrübeli futbolcusuna Fransız ekibi Marsilya ve Yunanistan'dan AEK talip oldu. İşte detaylar...
Trabzonspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray 'da bir oyuncuyla daha yollar ayrılmak üzere...
Omar Elabdellaoui'ye talip çıktı
Guardian Sport'ta Will Unwin'in haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen ve kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında yer alan Omar Elabdellaoui'ye talip çıktı.
Haberde, Fransa Ligi takımlarından Marsilya ve Yunanistan'dan AEK'nın Norveçli sağ beki kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Galatasaray performansı
2020 yılında Yunanistan ekibi Olympiakos'tan ayrılan ve bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Omar, sarı-kırmızılı takımla çıktığı 20 maçta 1 asist kaydetti.
Bilindiği üzere, sarı-kırmızılı takım Lyon'un sağ bek oyuncusu Leo Dubois'i kadrosuna katmıştı. Ayrıca Aslan'da bir başka sağ bek oyuncusu Sacha Boey ile de yollar ayrılabilir. Seria A ekibi Monza, 21 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. (Ajansspor)