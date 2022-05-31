Galatasaray 'da başkanlık seçimi için geri sayım devam ederken, Avrupa basınında Sarı-Kırmızılı kulüple ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Son olarak Rumen medyası, Galatasaray'ın Glasgow Rangers forması giyen Ianis Hagi'nin bonservisi için harekete geçtiğini ve İskoç kulübüne 7 milyon Euro önerdiğini ileri sürdü. Kulübüyle 2024'e kadar mukavelesi bulunan 23 yaşındaki Rumen oyuncunun da çocukluğundan beri taraftarı olduğu Galatasaray'a gitmeyi çok istediği, haberin detayları arasında yer aldı. Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu olan Ianis Hagi, İstanbul'da doğdu ve aynı zamanda bir Türk vatandaşı.



