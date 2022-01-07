Kadrosuna bir hücum oyuncusu takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray 'ın gözdesi Krzysztof Piatek, seçimini yaptı. Galatasaray ve Genoa arasında bir karar vermesi beklenen Piatek, Vlahovic'in satış ihtimali nedeniyle devreye giren Fiorentina'ya transfer oldu.

Daha önce Genoa ve Milan formaları giydiği İtalya'ya dönen Piatek, çarşamba (5 Ocak) akşam saatlerinde Fiorentina ile anlaşma sağladıktan sonra dün (6 Ocak) imza atmak adına Floransa'ya geldi.





Piatek yarışını kazanan Fiorentina'nın Hertha Berlin'e kiralama için bir ücret ödemeyeceği belirtilirken sezon sonunda ise 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun bulunduğu aktarılıyor.