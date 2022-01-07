Galatasaray devre arasında takıma takviye yapmak için belirlediği listede sürpriz bir isme yer verdi. Sacha Boey tarzında düşük maliyetli, yüksek potansiyelli fırsat transferi kovalayan Galatasaray'ın listesine Macaristan'dan Andras Schafer girdi.

Sırbistan'ın Dunajska Streda takımında forma giyen 22 yaşındaki Macar orta saha, bu sezon 20 maçta sergilediği 3 gol ve 3 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.

8 numara pozisyonunda oynayan Schafer, milli takımdan arkadaşı Fenerbahçeli Szalai'den Galatasaray hakkında bilgi aldı. (Sabah)