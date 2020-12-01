Galatasaray'da Onyekuru gelişmesi yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda geçen sezon kiralık olarak forma giyen Nijeryalı futbolcu, bu sezon başında da Monaco'dan kiralanmak istenmişti ancak Fransız ekibiyle anlaşma sağlanamamıştı.

Monaco'da Bordeaux maçı sonrasında kadro dışı bırakılan 23 yaşındaki sol kanatın devre arasında takımdan ayrılacağı belirtildi. Bu doğrultuda Nijeryalı oyuncunun temsilcisi William D'avila İstanbul'a geldi, bir dizi görüşme yaptı. D'avila bugün İstanbul'dan ayrılıyor.

"GALATASARAY ÇOK ÖNEMLİ BİR SEÇENEK"

Konuyla ilgili Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorusunu yanıtlayan D'avila, "Henry, kesin olarak, Ocak'ta Monaco'dan ayrılacak. Kulüple de konuştuk, bu yüzde yüz teyit edilmiş bir bilgi. Galatasaray elbette ki seçeneklerin başanda geliyor. İstanbul'da bir iki kulüp de onunla ilgileniyor. Şu anda nereye gideceğini kesin olarak söyleyemem. Galatasaray'da 17 gol attı, 7 tane gol pası verdi. Bu rakamlara ulaşıp, ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu göstermek istiyor. Tekrar eski günlerine dönecek. Maalesef Monaco onun için iyi bir deneyim olmadı. Aslında sezona iyi başlamıştı. Ancak oradaki antrenörün farklı planları vardı" dedi.