Savunma hattını güçlendirmek amacıyla bir süredir girişimlerini sıklaştıran Galatasaray , kalabalık oyuncu listesinde bir isim üzerinde karar kıldı: Andreas Hanche-Olsen... Yeni transferlerden Midtsjö ile aynı menacerlik şirketine bağlı olan Olsen'in, Sarı-Kırmızılı kulüple her şartta anlaşma sağladığı, Galatasaray ile kulübü Genk arasında bonservis pazarlığının devam ettiği öğrenildi. Galatasaraylı yetkililere göre, Olsen transferi Nelsson'un satışından bağımsız olarak gerçekleşecek. Luyindama ile yolları ayırmaya hazırlanan Aslan, Olsen'i ilk 11'deki yerli-yabancı sayısına göre bir alternatif olarak kullanacak. 25 yaşında 1.85 boyundaki Olsen, Ekim 2020'den bu yana Belçika Ligi'nde Genk forması giyiyor.