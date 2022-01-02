Galatasaray 'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar sürerken bir süredir gündemde olan Ola Solbakken'den iyi haber geldi. Galatasaray'ın Solbakken için takımı Bodø/Glimt ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Nordisk Football Norway'in haberine göre Galatasaray, Bodø/Glimt ile anlaşma sağlarken Solbakken de birkaç gün içerisinde Sarı-Kırmızılılar'ın kadrosuna katılacak.





Bu sezon sergilediği performansla Norveç Millî Takımı'na kadar yükselen 23 yaşındaki hücum oyuncusu; bu sezon takımı Bodø/Glimt adına çıktığı 10 maçta 5 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.