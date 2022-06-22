Teknik direktörlük görevi için Okan Buruk ile anlaşma sağlayan Galatasaray , transferde de harekete geçmiş durumda. Kısa süre içerisinde Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olarak resmen açıklanması beklenen Okan Buruk, ilk hedef olarak Vedat Muriç'i belirlemiş durumda.





İtalyan basınından Radiosei, bunu çok net ortaya koyan bir gelişmeyi aktardı. Okan Buruk'un sabah saatlerinde Çaykur Rizespor 'dan eski öğrencisi Vedat Muriç ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Buruk'un Fenerbahçe 'nin eski golcüsünü yeniden takımında görmek istediği aktarıldı.

Pasquale Sensibile sonrası sportif direktör olarak göreve gelen Cenk Ergün'ün de Lazio ile temaslara başladığı ifade edilmekte.

Mallorca devre dışı

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Vedat Muriç'i Lazio'dan kiralık olarak kadrosuna katan Mallorca, Kosovalı oyuncunun performansından çok memnun olsa da satın alma opsiyonunu kullanamıyor. 12 milyon euro satın alma opsiyonunu çok bulan Mallorca'nın teklifinin 10 milyon euro düzeyine dahi yaklaşmadığı ve bu transferde devre dışı kaldıkları aktarılmakta.