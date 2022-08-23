G.Saray’da teknik direktör Okan Buruk ofansif bölgede artık lider olarak Dries Mertens’i kullanacak. Ümraniyespor maçında oyuna girdikten sonra yaptığı pozitif katkı tam not alırken Gomis’in attığı gol sonrasında da Fransız futbolcu ile birlikte taraftara koşan Mertens’in de takımı sahiplenmesi herkesi mutlu etti. Takımı sahiplenmesi, aidiyet duygusu, her geçen gün artan antrenman performansı ve oyun zekası ile ipleri eline alan Belçikalı futbolcusu artık sarı kırmızılıların hücum hattının aklı olacak.

KANATLARA DA DESTEK VERECEK

Sarı kırmızılı ekibin teknik patronu Okan Buruk da Trabzonspor deplasmanı ile birlikte tecrübeli oyuncuyu ideal 11’e monte etme kararı aldı. Sarı kırmızılıların pazar günü ligin son şampiyonu ile oynayacağı karşılaşmada Buruk ligdeki ilk 3 maça 11’de başlayan Emre Akbaba’yı bu kez kulübeye çekerek Mertens’i sahaya sürecek. Sezonun ilk büyük mücadelesinde takımın en önemli gol silahlarından biri Mertens olacak. Belçikalı futbolcu hem forvet arkasında hem de zaman zaman kanatlara destek olup hücuma yön verecek.

LEO DEBOUİS DA TAKIMA DÖNÜYOR

Sarı kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle henüz bir resmi maçta görev alamayan Leo Debouis’dan da sevindirici haber geldi. Sarı kırmızılıların sezon öncesi hazırlık kampında sakatlanan Fransız futbolcu bu hafta takımla birlikte antrenmanlara başlayabilecek. Debouis’nın Trabzonspor kadrosuna alınacağı ancak maça kulübede başlayıp oyun gidişatına göre sahaya sürüleceği ifade edildi. Sarı kırmızılılarda tedavisi süren diğer bir yeni transfer Fredrik Midtsjö ise Trabzonspor mücadelesinde de görev alamayacak.

ASLAN’DA SAVUNMA HATTI SINIFI GEÇTi

Galatasaray ’da Marcao’nun Sevilla’ya transferinin ardından savunma hattının performansı merakla beklenirken korkulan olmadı. Sarı kırmızılılar ligde oynanan 3. hafta maçları sonrasında kalesinde sadece 1 gol gördü. Giresun ile oynanan maçta Abdülkerim’in bireysel hatasından topu ağlarında gören Galatasaray şu anda ligde en az gol yiyen 3 takım arasında bulunuyor. Geride kalan 3 haftada sadece Başakşehir ve Konya kalesini gole kapatırken bir haftayı bay geçen Ankaragücü de 2 karşılaşmada 1 kez topu filelerinde gördü.

DEFANS BLOĞU DEĞiŞMEYECEK

Savunmada gösterilen performans ve Galatasaray’ın iki maçta kalesini gole kapatması teknik direktör Okan Buruk’u sevindirdi. Torreira’nın takıma oturması ile birlikte bu konuda takımın daha iyi olacağını düşünen Buruk savunma hattında değişime gitmeyecek. Debouis’nın bu hafta takımla çalışmalara başlaması hedeflense de geri dörtlü yine aynı olacak. (Hürriyet)