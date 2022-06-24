Galatasaray , Okan Buruk ile teknik direktörlük konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Yeni sözleşme KAP'a bildirilirken, "Şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. 2022-2023 sezonu için net 17 milyon TL sezonluk ücret ödemesi yapılacak olup, şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde 2023-2024 sezonu için net 20 milyon TL sezonluk ücret ödemesi yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. Şimdi ise transferde gaza basılacak. 5 transfer isteyen başarılı çalıştırıcının hedefinde ise öncelik olarak forvet ve orta saha var. Buruk'un, daha önce olduğu gibi ülkemizde Rize ve Fenerbahçe 'de forma giyen, bonservisi Lazio'da bulunan Vedat Muriç'i çok istediği bilgisine ulaşıldı.

Sanson için kiralık önerisi

Sarı-Kırmızılılar, Kosovalı golcü için şartları zorlayacak. Orta saha için de yeni bir aday geldi. Şimdiye kadar; Witsel, Xeka ve Seri gibi isimlerle görüşen Aslan, rotayı İngiltere'ye çevirecek. Buruk, verdiği rapor doğrultusunda Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın formasını giyen Morgan Sanson'u istiyor. kulübüyle 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcunun kiralanması gündemde.

Kazımcan'ı bitirdiler

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılan kongrede başkanlığa seçilen Dursun Özbek yönetimi transferde ilk adımı attı. Sarı-Kırmızılılar, Kazımcan Karataş için Altay'la bonservis konusunda anlaşma sağladı. Cim Bom'un 19 yaşındaki sol bek için İzmir ekibini bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'ya ikna ettiği bildirildi. Beşiktaş 'la da ismi geçen genç oyuncunun menacerinin Galatasaray yönetimi ile şartları görüşmek için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Metin Karabaş