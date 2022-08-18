Cim Bom, Anthony Nwakaeme transferinde şimdilik geri adım attı. Menaceri tarafından Sarı-Kırmızılı kulübe önerilen Nijeryalı yıldıza teklif yapan Galatasaray Yönetimi, pazarlıklarda sürekli olarak fiyat artırma çabasına girilmesi ve başka kulüplerden alınan tekliflerin ortaya konulması sebebiyle masadan çekildi. Teknik direktör Okan Buruk'un transferine onay vermesine karşın, Sarı-Kırmızılılar bu şartlarda Nwakaeme transferini bitirmek istemiyor. 33 yaşındaki oyuncuya Galatasaray'ın 1.1 milyon Euro önerdiği, menacerinin ise 2 milyon Euro'dan fazla bir ücret talebinde bulunduğu öğrenildi.



